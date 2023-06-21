Анатолий Трубин стал самым дорогим футболистом украинского первенства. Игроки Шахтера и Днепра-1 должны быть довольны новинкой. 24 Канал.
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Триумф дал свое
Известный футбольный аналитический портал Трансфермаркт, специализирующийся на трансферной стоимости футболистов, обновил цифры на ценниках представителей Украинской Премьер-лиги по окончании этого сезона. В десятку наибольшего прогресса попали только два представителя серебряного призера УПЛ Днепра-1, а остальной список сформировали игроки чемпиона Украины Шахтера. Ни Заря, ни Динамо, ни Ворскла не "делегировали" в список своих футболистов, однако игроки киевлян все же находятся в списке самых дорогих представителей украинского первенства.
Больше всего добавил в трансферной стоимости добавил Анатолий Трубин (на 14 миллионов евро), ставший самым дорогим футболистом Украинской Премьер-лиги. Также на 10 миллионов подорожала персона Артема Довбика, а Георгию Судакову не хватило совсем немного, чтобы повторить достижение форварда Днепра-1 – 9,5 миллиона. Следует отметить, что лидеры Динамо значительно сбавили в цене. Также в списке "прогресса" стоимости нет ни одного легионера.
Топ-10 игроков, которые больше всего прибавили в трансферной стоимости
- Анатолий Трубин (Шахтер) – 22 миллиона (плюс 14 миллионов).
- Артем Довбык (Днепр-1) – 15 миллионов (10 миллионов).
- Георгий Судаков (Шахтер) – 11 миллионов (9,5 миллиона).
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 млн (9 миллионов).
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 8 миллионов (7 миллионов).
- Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5 миллионов (3,5 миллиона).
- Александр Зубков (Шахтер) – 5 миллионов (3,2 миллиона).
- Даниил Сикан (Шахтер) – 4 миллиона (2,8 миллиона).
- Валерий Бондарь (Шахтер) – 5 миллионов (2,5 миллиона).
- Богдан Михайличенко (Шахтер) – 4 миллиона (2,5 миллиона).
Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ
- Анатолий Трубин (Шахтер) – 22 миллиона.
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 миллионов.
- Артем Довбык (Днепр-1) – 15 миллионов.
- Георгий Судаков (Шахтер) – 11 миллионов.
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 8 миллионов.
- Георгий Бущан (Динамо) – 8 миллионов (минус 2 миллиона).
- Николай Шапаренко (Динамо) – 8 миллионов (минус 1 миллион).
- Виталий Буяльский (Динамо) – 7 миллионов (минус 1 миллион).
- Лассина Траоре (Шахтер) – 7 миллионов.
- Валерий Бондарь (Шахтер) – 5 миллионов.
Топ-3 легионера украинской элиты, которые прибавили в цене
- Кевин Келси (Шахтер) – 1,2 миллиона (плюс 400 тысяч).
- Гиорги Гочолейшвили (Шахтер) – 1,2 миллиона (300 тысяч).
- Таулянт Сефери (Ворскла) – 1 миллион (300 тысяч).