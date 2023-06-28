Міланський Інтер серйозно націлений на трансфер Анатолія Трубіна. В українця у конкурентах одні досвідчені голкіпери.

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Неймовірний крок вперед

Фіналіст цьогорічної Ліги чемпіонів перебуває у пошуках нового основого голкіпера на наступний сезон. Діло в тому, що нинішній страж воріт "змій" Андре Онана уже найближчим часом може перебратися у стан манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" готові виплатити за камерунського воротаря 50 мільйонів євро, що звичайно ж, в черговий раз нагадує про високий клас Онана. Таким чином міланський колектив і перейшов у режим активного пошуку голкіпера, який зможе достойно підмінити Андре у команді.

У шорт-листі Інтера опинилися відразу декілька досвідчених голкіперів, зокрема, Ян Зоммера з Баварії, Уго Льоріс із Тоттенхема та Кейлора Наваса з ПСЖ, який минулий сезон провів у складі Ноттінгем Форест. Проте серед зірок воротарської позиції опинився і юний талант Анатолій Трубін, який своїми виступами за Шахтар та збірну України уже довів, що може взяти на свою спину ношу основного голкіпера топ-команди.

Ба більше, Інтер серйозно налаштований на трансфер Трубіна, оскільки уже встиг вже встановити контакт з оточенням Анатолія, який виграє своїх конкурентів у плані віку. До того ж"нерадзуррі" плекають надію, що той факт, що контракт українського голкіпера, який він не має бажання продовжувати, спливає у 2024-му році, зробить Шахтар більш поступливим.

До речі. Нещодавно Transfermarkt оновив вартість футболістів УПЛ, оцінивши Анатолія Трубіна у 22 мільйони євро, завдяки чому голкіпер став найдорожчим гравцем чемпіонату України.

Нагадаємо, що інший італійський клуб Удінее уже робив пропозицію "гірникам" щодо молодого воротаря у розмірі 6 мільйонів євро, проте "кроти" впевнено її відхилили. У послугах Трубіна зацікавлена також низка інших європейських колективів, серед яких Севілья та Бенфіка.