"Интер" нацелился на игрока сборной Украины Малиновского
Футболист сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский может сменить клубную прописку. В услугах полузащитника заинтересован миланский "Интер".
О том, что "Интер" проявляет интерес к Малиновскому, сообщает SempreInter со ссылкой на слова журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Смотрите также "Аталанта" с Малиновским спаслась от поражения в матче с "Интером": видео
Что известно об интересе к Малиновскому
"Интер" пока не предпринимал конкретные действия, чтобы осуществить трансфер 27-летнего украинца. Вероятно, миланцы попытаются купить Руслана зимой.
Сообщается, что "Интер" начал внимательно следить за Малиновским. В частности, "Интер" поразили атакующие способности и качество стандартных положений футболиста.
Достойно внимания "Наполи" интересуется Малиновским – украинец не хочет уходить из "Аталанты"
Специализированный портал Тransfermarkt оценивает Малиновского в 21 миллион евро. Его контракт с "Аталантой" действует до лета 2024 года.
В сезоне-2020/2021 Малиновский еще не забивал. В активе украинца 2 результативные передачи за 9 матчей.
Поделиться новостью