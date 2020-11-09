Футболист сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский может сменить клубную прописку. В услугах полузащитника заинтересован миланский "Интер".

О том, что "Интер" проявляет интерес к Малиновскому, сообщает SempreInter со ссылкой на слова журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

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Что известно об интересе к Малиновскому

"Интер" пока не предпринимал конкретные действия, чтобы осуществить трансфер 27-летнего украинца. Вероятно, миланцы попытаются купить Руслана зимой.

Сообщается, что "Интер" начал внимательно следить за Малиновским. В частности, "Интер" поразили атакующие способности и качество стандартных положений футболиста.

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Специализированный портал Тransfermarkt оценивает Малиновского в 21 миллион евро. Его контракт с "Аталантой" действует до лета 2024 года.

В сезоне-2020/2021 Малиновский еще не забивал. В активе украинца 2 результативные передачи за 9 матчей.

Малиновский попал в Серию А летом 2019-го года, когда перешел из бельгийского "Генка". В минувшем сезоне Руслан провел за "Аталанту" в Серии А 34 матча. На счету футболиста 8 голов и 4 ассиста.