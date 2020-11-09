Футболіст збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Маліновський може змінити клубну прописку. У послугах півзахисника зацікавлений міланський "Інтер".

Про те, що "Інтер" проявляє інтерес до Маліновського, повідомляє SempreInter з посиланням на слова журналіста Sky Sport Italia Джанлуки Ді Марціо.

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Що відомо про інтерес до Маліновського

"Інтер" поки не робив конкретні дії, щоб здійснити трансфер 27-річного українця. Ймовірно, міланці спробують купити Руслана взимку.

Повідомляється, що "Інтер" почав уважно стежити за Маліновським. Зокрема, "Інтер" вразили атакувальні здатності та якість стандартних положень футболіста.

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Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює Маліновського у 21 мільйон євро. Його контракт з "Аталантою" чинний до літа 2024 року.

У сезоні-2020/2021 Маліновський ще не забивав. В активі українця 2 результативні передачі за 9 матчів.

Маліновський потрапив у Серію А влітку 2019-го року, коли перейшов з бельгійського "Генка". У минулому сезоні Руслан провів за "Аталанту" в Серії А 34 матчі. На рахунку футболіста 8 голів і 4 асисти.