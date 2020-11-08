В воскресенье, 8 ноября, "Аталанта" Руслана Малиновского принимала "Интер" в центральном матче 7 тура чемпионата Италии.

Аталанта – Интер 1:1

Гол: Миранчук, 79 – Мартинес, 58

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На 24-й минуте "Интер" создал первый опасный момент. Алессандро Бастони забросил мяч в центр штрафной, где Артуро Видаль смог пробить головой, но не попал в ворота. Чуть выше перекладины.

Болельщики увидели гол в матче только после перерыва. Янг сделал отличный навес в штрафную, а Лаутаро Мартинес здорово завершил на втором этаже ударом в правый угол ворот, Марк Спортьелло оказался переигран – 0:1.

Видео гола Маритнеса

На 66-й минуте "Интер" едва не удвоил преимущество в счете, когда настоящий хаос творился в штрафной "Аталанты". Видаль ловко добрался до линии штрафной и мощно зарядил по центру ворот, но Марко Спортьелло поймал удачу, проявив отличную реакцию. Николо Барелла в пучине этого хаоса нашел мяч и пробил по воротам. Но голкипер отбил снаряд, летевший в правый угол ворот.

В конце матча "Аталанта" вырвала ничью. Алексей Миранчук прорвался сквозь защитников, получил мяч и классно пробил в нижний правый угол ворот.

Видео гола Миранчука