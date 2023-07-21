Однако испанец "не бежит впереди отца в ад". Он взвешенно ждет солидного финансового приглашения. Давид де Хеа уже даже успел отклонить предложение итальянского Интера, ищущего замену Андре Онану.

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Не конкурент для украинского голкипера

Бывший футболист МЮ поднял высокую планку в своей зарплатной ведомости. Де Хеа хочет получать в новом клубе минимум 10 миллионов евро "чистыми" в год. "Нерадзурри" были не готовы к таким финансовым аппетитам голкипера и могли предложить ему лишь половину от этой желанной суммы.

Потому испанец не будет конкурентом нашего Анатолия Трубина в борьбе за переход в итальянский гранд. Отметим, что спортивный директор Шахтера Дарио Срна лично уехал в Милан, чтобы договориться о трансфере украинского голкипера.

Ожидается, что Интер приобретет сразу двух новых вратарей. Сообщалось также о Янне Зоммере из Баварии и Уго Льорисе из Тоттенхэма.

Сам футболист не прочь вернуться в Ла Лигу, но с такими финансовыми прихотями сделать это 32-летнему голкиперу будет крайне сложно. Не исключено, что де Хеа тоже пойдет по стопам других игроков, перебравшихся в Саудовскую Аравию, чтобы солидно заработать до окончания профессиональной карьеры. Этот тренд трансферов в Саудовскую Аравию и США набирает безумные обороты после перехода туда Криштиану Роналду и Лионеля Месси соответственно.

Футбольная карьера Давида де Хеа: главное