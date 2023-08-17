Интер Майами благодаря голу Лионеля Месси и ассисту Сергей Кривцова впервые в истории клуба пробился в финал Кубка лиг. Этот успех был бы невозможен без трансфера суперфорварда сборной Аргентины.

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Команда Месси нарасхват

Матчи с участием Месси собирают аншлаги на стадионе и миллионы телезрителей у экранов телевизоров. Неудивительно, что "цапли" получили приглашение принять участие в розыгрыше Кубка Либертадорес-2024.

По сообщению Bolavip, официальное приглашение клуба Бекхэма было сделано Чики Тапиа – президентом Аргентинской футбольной ассоциации по просьбе КОНМЕБОЛ (Южноамериканской футбольной конфедерации). Переговоры между сторонами длятся уже несколько недель.

Справка Кубок Либертадореса основан в 1960 году. Этот турнир считается главным соревнованием американского клубного футбола.

Отметим, что Интер Майами уже получил место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ-2024. Еще один дополнительный турнир еще больше усложнит календарь Интер Майами. Пока официальных заявлений от клуба из Флориды или ассоциаций нет.

К слову. Финал Кубка лиг Северной и Центральной Америки, в котором сыграют Интер Майами и Нэшвилл, состоится 20 августа.