Інтер Маямі завдяки голу Ліонеля Мессі та асисту Сергій Кривцова вперше в історії клубу пробився до фіналу Кубка ліг. Цей успіх був би неможливим без трансферу суперфорварда збірної Аргентини.

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Команда Мессі нарозхват

Матчі за участю Мессі збирають аншлаги на стадіонах та мільйони телеглядачів біля екранів телевізорів. Тож не дивно, що "чаплі" отримали запрошення взяти участь в розіграші Кубка Лібертадорес-2024.

За повідомленням Bolavip, офіційне запрошення клубу Бекхема було зроблене Чикі Тапіа – президентом Аргентинської футбольної асоціації на прохання КОНМЕБОЛ (Південноамериканської футбольної конфедерації). Перемовини між сторонами тривають вже кілька тижнів.

Довідка Кубок Лібертадорес заснований в 1960 році. Цей турнір вважається головним змаганням південноамериканського клубного футболу.

Зазначимо, що Інтер Маямі вже здобув місце в Лізі чемпіонів КОНКАКАФ-2024. Тож ще один додатковий турнір ще більше ускладнить календар Інтер Маямі. Наразі офіційних заяв від клубу з Флориди або асоціацій немає.

До слова. Фінал Кубка ліг Північної та Центральної Америки, в якому зіграють Інтер Маямі та Нешвілл, відбудеться 20 серпня.