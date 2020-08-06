"Интер" 5 августа сыграл ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Хетафе". Дома итальянцы уверенно победили соперника.

Интер – Хетафе 2:0

Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83

Нереализованный пенальти: Молина, 76 ("Хетафе").

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Единственный гол

Резво матч начали именно гости. Мата в попытке реализовать навесную передачу, выпрыгнул высоко и головой пробил в нижний угол ворот. Самир Ханданович продемонстрировал блестящую реакцию и выдал невероятный сейв, не позволив мячу попасть в сетку.

Снова Мата не использовал прекрасную возможность забить. Он стал адресатом ювелирной навесной передачи в штрафную, но в прыжке пробил головой выше ворот.

Ответ от "Интера". Мартинес после изумительного сольного прохода нанес перспективный удар в нижний угол ворот, но Сория предотвратил гол, выполнив чрезвычайный сейв, и счет остался неизменным.

Мартинес дежурил на линии штрафной, удачно принял остроумный пас от партнера и пробил в ворота – голкипер справился с ударом, выполнив мастерский сейв.

На 33-й минуте Лукаку нашел свободную зону в штрафной и замкнул мастерский прострел, точным ударом отправив мяч в нижний угол ворот – 1:0.

Лукаку отличился уже в пяти подряд еврокубковых поединках.

Больше голов в первой 45-минутке никто не увидел.

Победа на классе

Д'Амброзио не сумел добить мяч в сетку с перспективной позиции. Голкипер выдал чрезвычайный сейв, став ему помехой.

Годин быстро среагировал и сыграл на добивании в штрафной, но его удар заблокирован.

Ханданович совершил великолепный сэйв, справившись с ударом головой под перекладину, который Мата наносил после прострела с фланга.

На 72-й минуте Годин сыграл рукой в собственной штрафной площадке. Игроки "Хетафе" сигнализировали судье, что нужно было назначить пенальти, но игра продолжалась.

Рефери Энтони Тейлор все-таки решил остановить матч и принять решение после видеопросмотра. Посмотрев видео с моментом эпизода судья указал на 11-метровую отметку.

На 76-й минуте Молина подошел к мячу, но не смог реализовать удар с точки. Мяч пролетел мимо левой стойки ворот.

Уже через 7 минут Эриксен увеличил счет, он сыграл на добивании в штрафной, отправив мяч в сетку по центру ворот – 2:0.

Финальный свисток судьи зафиксировал счет встречи – 2:0.

Интер – Хетафе обзор матча