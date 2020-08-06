"Інтер" 5 серпня зіграв матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського "Хетафе". Вдома італійці впевнено перемогли суперника.

Інтер – Хетафе 2:0

Голи: Лукаку, 33, Еріксен, 83

Нереалізований пенальті: Моліна, 76 ("Хетафе").

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Єдиний гол

Жваво матч розпочали саме гості. Мата у спробі реалізувати навісну передачу, вистрибнув високо та головою пробив у нижній кут воріт. Самір Хандановіч продемонстрував блискучу реакцію та видав неймовірний сейв, не дозволивши м'ячу потрапити в сітку, пише 24 канал.

Знову Мата не використав чудову нагоду забити. Він став адресатом ювелірної навісної передачі в штрафний майданчик, але у стрибку, пробив головою вище воріт.

Відповідь від "Інтера". Мартінес після дивовижного індивідуального проходу, завдав перспективного удару в нижній кут воріт, але Сорія запобіг голу, виконавши надзвичайний сейв і рахунок залишився незмінним.

Мартінес чергував на лінії штрафного майданчика, вдало прийняв дотепний пас від партнера та пробив у ворота – голкіпер впорався із ударом, виконавши майстерний сейв.

На 33-й хвилині Лукаку знайшов вільну зону в штрафному майданчику та замкнув майстерний простріл, точним ударом спрямувавши м'яч у нижній кут воріт – 1:0.

Лукаку відзначився вже у п'яти поспіль єврокубкових поєдинках.

Більше голів у першій 45-хвилинці ніхто не побачив.

Перемога на класі

Д'Амброзіо не зумів добити м'яч у сітку із перспективної позиції. Голкіпер видав надзвичайний сейв, ставши йому на заваді.

Годін швидко зреагував та зіграв на добиванні в штрафному майданчику, але його удар заблоковано.

Хандановіч здійснив чудовий сейв, впоравшись із ударом головою під перекладину, якого Мата завдавав після прострілу з флангу.

На 72-й хвилині Годін зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Гравці "Хетафе" сигналізували судді. що потрібно було призначити пенальті, але гра тривала.

Рефері Ентоні Тейлор все-таки вирішив зупинити матч і прийме рішення після відеоперегляду. Переглянувши відео з моментом епізоду суддя вказав на 11-метрову позначку.

На 76-й хвилині Моліна підійшов до м'яча, але не зміг реалізувати удар з точки. М'яч пролетів повз ліву стійку воріт.

Вже через 7 хвилин Еріксен збільшив рахунок, він зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у сітку по центру воріт – 2:0.

Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі – 2:0.

Інтер – Хетафе огляд матчу