Гол из ниоткуда: Бенфика нелогично сравняла счет в матче ЛЧ с Интером – видео
Португальская Бенфика сумела сравнять счет в матче четвертьфинала ЛЧ с Интером. "Орлы" сохраняются шансы сразиться за выход в полуфинал.
В Милане местный Интер в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов принимает португальскую Бенфику. После первого тайма счет встречи ничейный – 1:1.
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Подопечные Симоне Индзаги уже на 14-й минуте открыли счет во встрече. Гол шедевр на свой счет записал Николо Барелла. Однако португальцы не собирались сдаваться на милость победителя.
За 7 минут до завершения первого тайма хавбек Бенфики Фредрик Аурснес смело выпрыгнул навстречу прострелу, выполнившему Рафа Силва. Голкипер "нерадзурри" Андре Онана не имел шансов спасти команду после удара головой с близкого расстояния, направлявшегося под перекладину. 1:1 – такого развития событий никто не ожидал.
Видео гола Аурснеса
Отметим, что португальцам нужно забивать еще два гола, чтобы перевести игру в овертайм.