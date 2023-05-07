Александрия – Шахтер 1:1

Гол: Михайленко, 9 – Келси, 75

Александрия и Шахтер провели встречу в рамках 25 тура Украинской Премьер-лиги, в которой победителя команды не смогли определить. "Желто-черные" дуусложнили задачу на сезон "горнякам", пишет 24 Канал.

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Традиционное напряжение

Оба коллектива из верхней части турнирной таблицы были настроены на победу в данном поединке, поскольку Шахтер лидирует в борьбе за чемпионство, а вот Александрия в надежде уберечь свое место в еврокубках. Но вот "горнякам" матчи с "горожанами" всегда даются довольно сложно. В последних 5-и встречах "кроты" только однажды смогли одолеть "желто-черных", дважды команды расписывали мировую и дважды Александрия одерживала верх над Шахтером.

Так что и этот поединок легким для "горняков" не стал, больше "горожане" сразу продемонстрировали Шахтеру, что так просто "кроты" с поля не сойдут. Несмотря на нашествие Шахтера на ворота соперника, Александрия вытерпев свой момент реализовала сразу. На 9-й минуте встречи Николай Михайленко подобрал мяч за пределами штрафной и мощным дальним ударом поразил ворота Анатолия Трубина, 1:0.

Шахтер не желал так просто оставлять такой результат поединка и бросился в активное нападение, однако "горнякам" так словно не хватало хорошего форварда, реализующего подаренные моменты. К тому же Кевин Келси еще в первой половине встречи появился на поле вместо травмированного Лассины Траоре. Александрия в свою очередь почти ничем не уступала своему именитому сопернику, пробив по воротам соперника примерно такое же количество раз и проконтролировав мяч не меньше времени, чем "горняки".

Второй тайм Шахтер начал агрессивно, сразу атакуя своего соперника. Но вот Александрия понимала, что скорый пропущенный гол может поколебать их уверенность, поэтому "горожане" засели в оборону. Такая тактика перекрыла дыхание "горнякам", которые кроме одного момента в дебюте возобновления встречи (удар Келси в упор, который грудью отразил Шевченко), ничего не создавали.

Но свой гол Шахтер нашел во время контратаки. На 75-й минуте встречи Зубков зряче выбил мяч из своей половины поля в ноги Крискиву, избежавшего минимального офсайда. Молодой вингер "горняков" на хорошей скорости попал в штангу, однако на добивании оказался Кевин Келси, чудным образом добивший мяч и выровнявший вес матча, 1:1.

Шахтер впоследствии снова отличился в поединке, однако гол Зубкова был упразднен после того, как лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд Конопли. Игроки Александрии выдохнули с облегчением. На поле вышел Сикан, перестроивший схему Шахтера на два форварда, однако такой ход ничего "горнякам" не принес – Александрия максимально упростила свою игру, доведя матч до положительного для себя результата.

Таким образом, Шахтер все еще остается на первой строчке чемпионата (60 очков в активе), однако у Днепра-1 (57 очков в активе), который свой матч 25-го тура выиграл у Черноморца (1:2), есть еще матч в запасе, и в случае победы "спортклубовке" по количеству очков догонят "кротов". Что касается Александрии, то "горожане" заняли 5-е место (38 очков в активе) в турнирной таблице, оторвавшись от Кривбасса на 6 баллов, однако отставая от Динамо на 9 пунктов.

Видеообзор матча Александрия – Шахтер: