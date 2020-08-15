Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк розповів, що клуб та місто будуть гучно святкувати історичний вихід в УПЛ. Він впевнений, що команда дасть гідний бій досвідченим суперникам.

Гучну заяву про яскраві святкування Поворознюк зробив у коментарі для "Футбол NEWS".

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За його словами, поки люди будуть зустрічати команду, то працівники змонтують сцену, горілку перелиють у бідони. Тоді весь район розпочне гучні святкування.

Він запевнив, що команда "винесе мозок" не одному супернику.

Додамо, що "Інгулець" в останньому турі Першої ліги зіграв у нічию із "Балканами" – 1:1. Команда завершила чемпіонат на третьому місці, яке дозволило клубу підвищитись у класі.

Свої домашні поєдинки в УПЛ команда гратиме у Кропивницькому на стадіоні "Зірки".