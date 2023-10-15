Индия подтвердила свою заявку на проведение Олимпийских игр-2036. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди.

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Древняя мечта индийцев

Индия приложит все усилия, чтобы организовать Олимпиаду-2036. Это древняя мечта и стремление индейцев. Эта мечта должна быть возведена при вашей поддержке,

– заявил премьер-министр Индии.

Пока неизвестно, какой город будет претендовать на проведение Игр-2036. Ранее Индия еще ни разу не была хозяйкой Олимпиады. Источники сообщают, что турнир может принять город Ахмедабад. В нем находится самая большая арена в мире – стадион "Нарендры Моди". Он вмещает 132 тысяч зрителей.

Кроме Индии, на проведение Олимпиады-2036 претендуют еще несколько стран. В сентябре 2023 года о своем желании принять турнир объявила Польша. Также борьбу за проведение Игр ведут Мексика и Индонезия.

Отметим, МОК определит хозяина Олимпийских игр не раньше 2026-2027 годов. Однако Томас Бах одобрительно отозвался на инициативу Индии. По его мнению, вторая по численности населения страна мира имеет веские аргументы, чтобы принять Олимпиаду-2036.