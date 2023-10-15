Індія підтвердила свою заявку на проведення Олімпійських ігор-2036. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.

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Давня мрія індійців

Індія докладе усіх зусиль, аби організувати Олімпіаду-2036. Це давня мрія та прагнення індійців. Ця мрія має бути зведена за вашої підтримки,

– заявив прем'єр-міністр Індії.

Наразі невідомо, яке саме місто претендуватиме на проведення Ігор-2036. Раніше Індія ще жодного разу не була господаркою Олімпіади. Джерела повідомляють, що турнір може прийняти місто Ахмедабад. В ньому знаходиться найбільша арена у світі – стадіон "Нарендри Моді". Він вміщує 132 тисячі глядачів.

Окрім Індії, на проведення Олімпіади-2036 претендують ще кілька країн. У вересні 2023 року про своє бажання прийняти турнір оголосила Польща. Також боротьбу за проведення Ігор ведуть Мексика та Індонезія.

Зазначимо, МОК визначить господаря Олімпійських ігор не раніше 2026-2027 років. Проте Томас Бах схвально відгукнувся на ініціативу Індії. На його думку, друга за чисельністю населення країна світу має вагомі аргументи, щоб прийняти Олімпіаду-2036.