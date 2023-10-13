В 2028 году Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе. Для повышения интереса американской публики к Олимпиаде-2028, организаторы предложили включить 5 видов спорта: бейсбол/софтбол, крикет, лакросс, сквош и флаг-футбол.

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Три возвращения и два дебютанта

Исполнительный совет МОК одобрил предложение организаторов. Официальное утверждение должно состояться 16 октября во второй день сессии в Мумбаи.

Интересно, что бейсбол/софтбол, крикет и лакросс вернутся в программу Игр, а вот флаг-футбол и сквош дебютируют в Лос-Анджелесе.

Сейчас под угрозой находится боксерский турнир. Дело в том, что ранее олимпийский бокс был на попечении IBF. Однако в июне 2023 года организацию, которую возглавляет друг Путина Кремлев, окончательно лишили членства в Комитете.

В программе ОИ-2024 боксерский турнир состоится, а вот к 2028 году нужно утвердить членство новой организации. Теперь альтернативой IBF является международная федерация World Boxing. Но МОК огорчает тот факт, что в настоящее время в ее состав входят только 16 стран мира.

Что известно о новых видах спорта