В 2028 году Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе. Для повышения интереса американской публики к Олимпиаде-2028, организаторы предложили включить 5 видов спорта: бейсбол/софтбол, крикет, лакросс, сквош и флаг-футбол.
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Три возвращения и два дебютанта
Исполнительный совет МОК одобрил предложение организаторов. Официальное утверждение должно состояться 16 октября во второй день сессии в Мумбаи.
Интересно, что бейсбол/софтбол, крикет и лакросс вернутся в программу Игр, а вот флаг-футбол и сквош дебютируют в Лос-Анджелесе.
Сейчас под угрозой находится боксерский турнир. Дело в том, что ранее олимпийский бокс был на попечении IBF. Однако в июне 2023 года организацию, которую возглавляет друг Путина Кремлев, окончательно лишили членства в Комитете.
В программе ОИ-2024 боксерский турнир состоится, а вот к 2028 году нужно утвердить членство новой организации. Теперь альтернативой IBF является международная федерация World Boxing. Но МОК огорчает тот факт, что в настоящее время в ее состав входят только 16 стран мира.
Что известно о новых видах спорта
- Бейсбол – спортивная командная игра с мячом и битой. Этот вид спорта очень популярен в Северной Америке, Японии, некоторых странах Центральной и Южной Америки. Бейсбол входил в программу Летних олимпийских игр с 1992 года (Барселона) по 2008 год (Пекин).
- Разновидностью бейсбола является софтбол. В программе летних Олимпийских игр соревнования по софтболу проходили в 1996 году (Атланта), в 2004 году (Афины) и в 2020 году в Токио.
- Крикет – еще один командный вид спорта с мячом и битой. Этот вид спорта распространен в Великобритании, Индии, Пакистане, Австралии. Последний турнир по крикету в программе ОИ состоялся в 1900 году.
- Лакросс – зрелищная командная игра с жестким резиновым мячом, который переносят полем с помощью кроссов — сеток на длинной ручке. Лакрос считается национальным канадским видом спорта, который стал популярным и в других странах – США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР. Соревнования по лакроссу прошли только на двух Играх – 1904 и 1908 годах.
- Сквош – игровой ракетковый вид спорта. Родиной этого вида спорта является Англия.
- Флаг-футбол – это разновидность американского футбола, а которому запрещены жесткие контакты.