В США стартовал престижный теннисный турнир среди женщин категории WTA1000 в Индиан-Уэллс. Среди 96 участниц в соревновании принимают четверо украинок, пишет 24 канал.

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Ангелина Калинина получила благодаря своему рейтингу возможность начинать сразу со второго круга. А вот Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Марта Костюк свои поединки первого раунда уже отыграли.

К сожалению, одна украинка уже завершила выступления на Индиан-Уэллс. Речь о Костюке, которая на прошлой неделе выиграла свой первый трофей в Остине. Киевлянка неожиданно уступила шведке Ребекке Петерссон (5:7 / 7:5 / 5:7), допустив во время матча 17 двойных ошибок.

В свою очередь, Леся Цуренко тоже удивила, но с положительной стороны. Уроженка Ровенщины была андердогом в поединке с третьей ракеткой Китая Чжу Линь. Впрочем, украинка справилась за два сета (6:4 / 6:3). Следующей соперницей Леси станет хорватка Донна Векич.

Что же касается Дайаны Ястремской, то одесситка оправдала статус фаворитки в паре с Аной Бондарь. Для победы над венгеркой украинцы тоже хватило двух сетов (6:3/6:4), при этом Даяна не позволила сопернице отыграть ни один брейк-пойнт. Теперь Ястремскую ожидает непростая дуэль с Барборой Крейчиковой из Чехии.

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По мнению букмекеров, во втором круге Индиан-Уэллс только Ангелина Калинина будет фавориткой в своей паре. Ей предстоит сыграть против чешки Линды Фругвиртовой. В свою очередь, Леся Цуренко и Даяна Ястремская имеют меньше шансов на проход дальше. Матчи пройдут вечером 10 марта.

ПАРА 1 2 Донна Векич – Леся Цуренко 1,57 2,37 Барбора Крейчикова – Даяна Ястремская 1,20 2,45 Линда Фругвиртова – Ангелина Калинина 2,24 1,63

Что касается фаворитов всего турнира, то больше всего шансов на победу в Индиан-Уэллс имеет первая ракетка мира Ига Швёнтек На триумф польской спортсменки выставлен коэффициент 2,60.

Ее главными конкурентками считаются Арина Сабаленко (8,50), американка Джессика Пегула (11,00) и чешка Барбора Крейчикова (11,00). А вот украинкам дают очень мало шансов на победу в соревновании, на Лесю Цуренко ставки даже не принимают: