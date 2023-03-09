У США стартував престижний тенісний турнір серед жінок категорії WTA1000 в Індіан-Веллс. Серед 96 учасниць участь у змаганні беруть четверо українок, пише 24 канал.

До теми Анонс турніру в Індіан-Веллс: хто представить України, які шанси на успіх та розклад матчів

Ангеліна Калініна отримала завдяки своєму рейтингу можливість починати одразу з другого кола. А ось Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Марта Костюк свої поєдинки першого раунду вже відіграли.

На жаль, одна українка вже завершила виступи на Індіан-Веллс. Мова про Костюк, яка минулого тижня виграла свій перший трофей в Остіні. Киянка несподівано поступилась шведці Ребеці Петерссон (5:7 / 7:5 / 5:7), допустивши під час матчу аж 17 подвійних помилок.

У свою чергу Леся Цуренко теж здивувала, але з позитивного боку. Уродженка рівненщини була андердогом у поєдинку з третьою ракеткою Китаю Чжу Лінь. Втім українка впоралась за два сети (6:4 / 6:3). Наступною суперницею Лесі стане хорватка Донна Векич.

Що ж стосується Даяни Ястремської, то одеситка виправдала статус фаворитки у парі з Аною Бондар. Для перемоги над угоркою українці теж вистачило двох сетів (6:3 / 6:4), при цьому Даяна не дозволила суперниці відіграти жодний брейк-пойнт. Тепер на Ястремську очікує непроста дуель із Барборою Крейчиковою з Чехії.

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На думку букмекерів, у другому колі Індіан-Веллс лише Ангеліна Калініна буде фавориткою у своїй парі. Їй належить зіграти проти чешки Лінди Фругвіртової. У свою чергу Леся Цуренко та Даяна Ястремська мають менше шансів на прохід далі. Матчі пройдуть ввечері 10 березня.

ПАРА 1 2 Донна Векич – Леся Цуренко 1,57 2,37 Барбора Крейчикова – Даяна Ястремська 1,20 2,45 Лінда Фругвіртова – Ангеліна Калініна 2,24 1,63

Що ж стосується фаворитів всього турніру, то найбільше шансів на перемогу в Індіан-Веллс має перша ракетка світу Іга Швьонтек. На тріумф польської спортсменки виставлений коефіціент 2,60.

Її головними конкурентками вважаються Аріна Сабалєнка (8,50), американка Джессіка Пегула (11,00) та чешка Барбора Крейчикова (11,00). А ось українкам дають вкрай мало шансів на перемогу у змаганні, на Лесю Цуренко ставки навіть не приймають: