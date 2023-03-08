В среду, 8 марта, стартует крупный теннисный турнир категории WTA1000 Индиан-Уэллс. На корты Калифорнии съедутся 96 лучших теннисисток мира, пишет 24 канал.

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Среди них будут и четыре украинки – Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Последняя проходила квалификацию, где смогла на пути к основной сетке преодолеть американку Тейлор Таунсенд (6:7/6:1/6:1) и британку Кэти Бултер (6:3/6:7/6:4).

Еще одна наша соотечественница не смогла пройти отбор. Речь о Екатерине Завацкой, которая в первом же матче квалификации вылетела от Эвы Лис из Германии (2:6/6:7). Из 96 участниц 32 лучших пропустят первый раунд и начнут свой путь сразу со второго.

Среди них и Ангелина Калинина, имеющая 27 номер посева на турнире. Ее первой соперницей станет либо египтянка Маяр Шериф, либо чешка Линда Фругвиртова. Остальные три наших теннисистки начнут с первого круга.

Кто в соперниках

Самой сложной соперницей может похвастаться Леся Цуренко. Ей рок подарила китаянку Чжу Линь, которая идет на 33 месте в рейтинге WTA. Если спортсменка из Ровенщины окажется сильнее, ее следующей соперницей будет Донна Векич из Хорватии.

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Непростая оппонентка досталась и Даяне Ястремской – венгерка Ана Бондар. 79 ракетка мира уже играла в этом году против украинки, проиграв в Аделаиде Калининой. Если одесситка повторит успех Ангелины, ее следующей соперницей будет Барбора Крейчикова из Чехии.

Ну а больше всего шансов на проход дальше имеет недавняя триумфатор турнира в Остине Марта Костюк. Киевлянке предстоит сойтись со шведкой Ребеккой Петерсон. Успех в этой дуэли выведет украинку на Чжан Шуай из Китая.

Расписание матчей украинок в первом круге Индиан-Уэллс:

8 марта, 22:30. Даяна Ястремская – Ана Бондар

9 марта, 00:00. Леся Цуренко – Чжу Линь

9 марта, 03:00. Ребекка Петерсон – Марта Костюк

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В двух из трех матчей с участием представительниц Украины наши спортсменки являются явными фаворитками. Речь о Даяне Ястремской и Марте Костюк. А вот Лесе Цуренко дают чуть меньше шансов, чем Чжу Линь.

МАТЧ 1 2 Даяна Ястремская – Ана Бондарь 1,42 2,97 Ребекка Петерсон – Марта Костюк 2,41 1,60 Леся Цуренко – Чжу Линь 2,02 1,84

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Что касается фаворитов всего турнира, то больше всего шансов на победу в Индиан-Уэллсе имеет первая ракетка мира Ига Швентек. На триумф польской спортсменки выставлен коэффициент 3,75.

Ее главными конкурентками считаются Арина Сабаленко (9,00), американка Джессика Пегула (12,00) и чешка Барбора Крейчикова (13,00). А вот украинкам дают очень мало шансов на победу в соревновании:

Марта Костюк – 50,00

Ангелина Калинина – 100,00

Даяна Ястремская – 200,00

Стоит знать. Прямые трансляции лучших матчей турнира в Индиан-Уэллс в Украине будут доступны на телеканалах Setanta Sports и Setanta Sports+.