В среду, 8 марта, стартует крупный теннисный турнир категории WTA1000 Индиан-Уэллс. На корты Калифорнии съедутся 96 лучших теннисисток мира, пишет 24 канал.
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Среди них будут и четыре украинки – Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Последняя проходила квалификацию, где смогла на пути к основной сетке преодолеть американку Тейлор Таунсенд (6:7/6:1/6:1) и британку Кэти Бултер (6:3/6:7/6:4).
Еще одна наша соотечественница не смогла пройти отбор. Речь о Екатерине Завацкой, которая в первом же матче квалификации вылетела от Эвы Лис из Германии (2:6/6:7). Из 96 участниц 32 лучших пропустят первый раунд и начнут свой путь сразу со второго.
Среди них и Ангелина Калинина, имеющая 27 номер посева на турнире. Ее первой соперницей станет либо египтянка Маяр Шериф, либо чешка Линда Фругвиртова. Остальные три наших теннисистки начнут с первого круга.
Кто в соперниках
Самой сложной соперницей может похвастаться Леся Цуренко. Ей рок подарила китаянку Чжу Линь, которая идет на 33 месте в рейтинге WTA. Если спортсменка из Ровенщины окажется сильнее, ее следующей соперницей будет Донна Векич из Хорватии.
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Непростая оппонентка досталась и Даяне Ястремской – венгерка Ана Бондар. 79 ракетка мира уже играла в этом году против украинки, проиграв в Аделаиде Калининой. Если одесситка повторит успех Ангелины, ее следующей соперницей будет Барбора Крейчикова из Чехии.
Ну а больше всего шансов на проход дальше имеет недавняя триумфатор турнира в Остине Марта Костюк. Киевлянке предстоит сойтись со шведкой Ребеккой Петерсон. Успех в этой дуэли выведет украинку на Чжан Шуай из Китая.
Расписание матчей украинок в первом круге Индиан-Уэллс:
8 марта, 22:30. Даяна Ястремская – Ана Бондар
9 марта, 00:00. Леся Цуренко – Чжу Линь
9 марта, 03:00. Ребекка Петерсон – Марта Костюк
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В двух из трех матчей с участием представительниц Украины наши спортсменки являются явными фаворитками. Речь о Даяне Ястремской и Марте Костюк. А вот Лесе Цуренко дают чуть меньше шансов, чем Чжу Линь.
|МАТЧ
|1
|2
|Даяна Ястремская – Ана Бондарь
|1,42
|2,97
|Ребекка Петерсон – Марта Костюк
|2,41
|1,60
|Леся Цуренко – Чжу Линь
|2,02
|1,84
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Что касается фаворитов всего турнира, то больше всего шансов на победу в Индиан-Уэллсе имеет первая ракетка мира Ига Швентек. На триумф польской спортсменки выставлен коэффициент 3,75.
Ее главными конкурентками считаются Арина Сабаленко (9,00), американка Джессика Пегула (12,00) и чешка Барбора Крейчикова (13,00). А вот украинкам дают очень мало шансов на победу в соревновании:
- Марта Костюк – 50,00
- Ангелина Калинина – 100,00
- Даяна Ястремская – 200,00