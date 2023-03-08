У середу, 8 березня, стартує крупний тенісний турнір категорії WTA1000 Індіан-Веллс. На корти Каліфорнії з'їдуться 96 найкращих тенісисток світу, пише 24 канал.

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Серед них будуть і чотири українки – Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Остання проходила кваліфікацію, де змогла на шляху до основної сітки подолати американку Тейлор Таунсенд (6:7 / 6:1 / 6:1) та британку Кеті Бултер (6:3 / 6:7 / 6:4).

Ще одна наша співвітчизниця не змогла пройти відбір. Мова про Катерину Завацьку, яка в першому ж матчі кваліфікації вилетіла від Еви Ліс з Німеччини (2:6 / 6:7). Із 96-ти учасниць 32 найкращі пропустять перший раунд і почнуть свій шлях одразу з другого.

Серед них і Ангеліна Калініна, яка має 27 номер посіву на турнірі. Її першою суперницею стане або єгиптянка Маяр Шериф, або чешка Лінда Фругвіртова. Інші три наші тенісистки почнуть з першого кола.

Хто в суперниках

Найскладнішою суперницею може похизуватись Леся Цуренко. Їй доля подарувала китаянку Чжу Лінь, яка йде на 33 місці в рейтингу WTA. Якщо ж спортсменка з Рівненщини виявиться сильнішою, її наступною суперницею буде Донна Векич з Хорватії.

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Непроста опонентка дісталась і Даяні Ястремській – угорка Ана Бондар. 79 ракетка світу вже грала цього року проти українки, програвши в Аделаїді Калініній. Якщо ж одеситка повторить успіх Ангеліни, її наступною суперницею буде Барбора Крейчикова з Чехії.

Ну а найбільше шансів на прохід далі має нещодавня тріумфаторка турніру в Остіні Марта Костюк. Киянці належить зійтись зі шведкою Ребеккою Петерсон. Успіх у цій дуелі виведе українку на Чжан Шуай з Китаю.

Розклад матчів українок у першому колі Індіан-Веллс:

8 березня, 22:30. Даяна Ястремська – Ана Бондар

9 березня, 00:00. Леся Цуренко – Чжу Лінь

9 березня, 03:00. Ребекка Петерсон – Марта Костюк

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У двох з трьох матчів за участю представниць України наші спортсменки є явними фаворитками. Мова про Даяну Ястремську та Марту Костюк. А ось Лесі Цуренко дають трохи менше шансів за Чжу Лінь.

МАТЧ 1 2 Даяна Ястремська – Ана Бондар 1,42 2,97 Ребекка Петерсон – Марта Костюк 2,41 1,60 Леся Цуренко – Чжу Лінь 2,02 1,84

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Що ж стосується фаворитів всього турніру, то найбільше шансів на перемогу в Індіан-Веллс має перша ракетка світу Іга Швьонтек. На тріумф польської спортсменки виставлений коефіціент 3,75.

Її головними конкурентками вважаються Аріна Сабалєнка (9,00), американка Джессіка Пегула (12,00) та чешка Барбора Крейчикова (13,00). А ось українкам дають вкрай мало шансів на перемогу у змаганні:

Марта Костюк – 50,00

Ангеліна Калініна – 100,00

Даяна Ястремська – 200,00

Варто знати. Прямі трансляції найкращих матчів турніру в Індіан-Веллс в Україні будуть доступні на телеканалах Setanta Sports та Setanta Sports+.