У середу, 8 березня, стартує крупний тенісний турнір категорії WTA1000 Індіан-Веллс. На корти Каліфорнії з'їдуться 96 найкращих тенісисток світу, пише 24 канал.
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Серед них будуть і чотири українки – Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Остання проходила кваліфікацію, де змогла на шляху до основної сітки подолати американку Тейлор Таунсенд (6:7 / 6:1 / 6:1) та британку Кеті Бултер (6:3 / 6:7 / 6:4).
Ще одна наша співвітчизниця не змогла пройти відбір. Мова про Катерину Завацьку, яка в першому ж матчі кваліфікації вилетіла від Еви Ліс з Німеччини (2:6 / 6:7). Із 96-ти учасниць 32 найкращі пропустять перший раунд і почнуть свій шлях одразу з другого.
Серед них і Ангеліна Калініна, яка має 27 номер посіву на турнірі. Її першою суперницею стане або єгиптянка Маяр Шериф, або чешка Лінда Фругвіртова. Інші три наші тенісистки почнуть з першого кола.
Хто в суперниках
Найскладнішою суперницею може похизуватись Леся Цуренко. Їй доля подарувала китаянку Чжу Лінь, яка йде на 33 місці в рейтингу WTA. Якщо ж спортсменка з Рівненщини виявиться сильнішою, її наступною суперницею буде Донна Векич з Хорватії.
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Непроста опонентка дісталась і Даяні Ястремській – угорка Ана Бондар. 79 ракетка світу вже грала цього року проти українки, програвши в Аделаїді Калініній. Якщо ж одеситка повторить успіх Ангеліни, її наступною суперницею буде Барбора Крейчикова з Чехії.
Ну а найбільше шансів на прохід далі має нещодавня тріумфаторка турніру в Остіні Марта Костюк. Киянці належить зійтись зі шведкою Ребеккою Петерсон. Успіх у цій дуелі виведе українку на Чжан Шуай з Китаю.
Розклад матчів українок у першому колі Індіан-Веллс:
8 березня, 22:30. Даяна Ястремська – Ана Бондар
9 березня, 00:00. Леся Цуренко – Чжу Лінь
9 березня, 03:00. Ребекка Петерсон – Марта Костюк
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У двох з трьох матчів за участю представниць України наші спортсменки є явними фаворитками. Мова про Даяну Ястремську та Марту Костюк. А ось Лесі Цуренко дають трохи менше шансів за Чжу Лінь.
|МАТЧ
|1
|2
|Даяна Ястремська – Ана Бондар
|1,42
|2,97
|Ребекка Петерсон – Марта Костюк
|2,41
|1,60
|Леся Цуренко – Чжу Лінь
|2,02
|1,84
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Що ж стосується фаворитів всього турніру, то найбільше шансів на перемогу в Індіан-Веллс має перша ракетка світу Іга Швьонтек. На тріумф польської спортсменки виставлений коефіціент 3,75.
Її головними конкурентками вважаються Аріна Сабалєнка (9,00), американка Джессіка Пегула (12,00) та чешка Барбора Крейчикова (13,00). А ось українкам дають вкрай мало шансів на перемогу у змаганні:
- Марта Костюк – 50,00
- Ангеліна Калініна – 100,00
- Даяна Ястремська – 200,00