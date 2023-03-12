Марія Саккарі (Греція) – Ангеліна Калініна (Україна) 2:1 (3:6 / 6:2 / 6:4)

Цими днями у США проходить престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA1000 Індіан-Веллс. Участь у змаганнях беруть 96 спортсменок, серед яких чотири українки, пише 24 канал.

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Вже тривають ігри третього кола (1/16 фіналу) і до цієї стадії дійшли тільки дві наші співвітчизниці. У понеділок Леся Цуренко буде протистояти спортсменці без країни Аріні Сабаленка.

Перший сет за Калініною

А у неділю свою гру цієї стадії відіграла перша ракетка України Ангеліна Калініна. Уродженці Нової Каховки у суперниці дісталась сьома ракетка світу Марія Саккарі з Греції.

Перший сет завершився на користь українки. Ангеліна взяла перший же гейм на подачі суперниці і не віддавала свої. А ось у другому сеті Саккарі зібралась і показала свій клас.

Ефектний камбек гречанки

Калініна так само одразу ж почала з брейка, але гречанка набирала оберти і в підсумку дозволила нашій тенісистці лише тричі взяти свої подачі. Таким чином, визначення переможця відклалось на третій сет.

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Там тенісистки одразу обмінялись брейками і тягнули до останнього. За рахунку 5:4 на користь Саккарі гречанка дала серйозний бій Калініній на її подачі. Суперниці тричі зрівнювались у "більше/менше", але у підсумку Марія таки достиснула Ангеліну.

Таким чином, Калініна залишає Індіан-Веллс і тепер лише Цуренко представлятиме Україну на турнірі. У свою чергу Саккарі у наступному раунді зіграє або з Кароліною Плішковою (Чехія), або з Веронікою Кудерметовою.