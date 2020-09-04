Известный британский боксер Амир Хан считает, что знает, как можно остановить украинского чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко. Хан дал совет Теофимо Лопесу, который станет следующим соперником Ломаченко.

Амир Хан в интервью ютуб-каналу Fight Hub TV назвал сильные стороны Ломаченко, информирует Xsport. В частности, британец обратил внимание на стиль Василия, который спокойно ведет бой и выжидает свой шанс.

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"Как побить Ломаченко? Посмотрите, он очень спокойный боксер. Он любит ждать, давать тебе время. Он заставляет тебя промахиваться, он бьет тебя. Он напоминает мне старых типичных украинских любителей. Он бьется так же. Он заставляет тебя промахиваться, а потом попадает хорошим ударом", – сказал Хан.

Скорость и дальняя дистанция

По мнению Хана, успех в противостоянии с Ломаченко может принести скорость и работа на дальней дистанции. Амир убежден, что с украинцем не стоит сближаться.

Путь к победе в бою с ним – скорость и дальняя дистанция. Нельзя держаться близко к нему, потому что он может выбросить несколько комбинаций, достать их прямо из кармана,

- сказал Хан.

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Что известно про Хана?

33-летний британский боксер, выступающий в трех весовых категориях. Серебряный призер Олимпийских игр (2004), чемпион мира по версиям WBA (2009-2011) и IBF (2011) в 1-й полусреднем весе. В июле 2009 года встретился с украинцем Андреем Котельником за титул WBA. Хан победил решением судей и отобрал пояс у Котельника. В апреле Хан 33-летний британский боксер, выступающий в трех весовых категориях. Серебряный призер Олимпийских игр (2004), чемпион мира по версиям WBA (2009-2011) и IBF (2011) в 1-й полусреднем весе. В июле 2009 года встретился с украинцем Андреем Котельником за титул WBA. Хан победил решением судей и отобрал пояс у Котельника. В апреле Хан утверждал , что коронавирус появился из-за 5G.

Ломаченко-Лопес: детали боя

Ломаченко и Лопес 17-го октября в Лас-Вегасе (США) определят сильнейшего боксера в легком весе.

На кону поединка будут стоять все самые престижные титулы. Василий Ломаченко выставит на кон пояса WBO, WBA и WBC. При этом Лопес попытается защитить титул IBF.