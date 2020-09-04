Відомий британський боксер Амір Хан вважає, що знає, як можна зупинити українського чемпіона світу за версіями WBO, WBA і WBC Василя Ломаченка. Хан дав пораду Теофімо Лопесу, який стане наступним суперником Ломаченка.

Амір Хан в інтерв'ю ютуб-каналу Fight Hub TV назвав сильні сторони Ломаченка, інформує Xsport. Зокрема, британець звернув увагу на стиль Василя, який спокійно веде бій та вичікує на свій шанс.

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"Як побити Ломаченка? Подивіться, він дуже спокійний боксер. Він любить чекати, давати тобі час. Він змушує тебе промахуватися, він б'є тебе. Він нагадує мені старих типових українських любителів. Він б'ється так само. Він змушує тебе промахуватися, а потім потрапляє хорошим ударом", – сказав Хан.

Швидкість і дальня дистанція

На думку Хана, успіх у протистоянні з Ломаченком може принести швидкість та робота на дальній дистанції. Амір переконаний, що з українцем не варто зближуватися.

Шлях до перемоги в бою з ним – швидкість і дальня дистанція. Не можна триматися близько до нього, тому що він може викинути кілька комбінацій, дістати їх прямо з кишені,

– сказав Хан.

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Що відомо про Хана? 33-річний британський боксер, який виступає у трьох вагових категоріях. Срібний призер Олімпійських ігор (2004), чемпіон світу за версіями WBA (2009-2011) та IBF (2011) в 1-й напівсередній вазі. У липні 2009 року зустрівся з українцем Андрієм Котельником за титул WBA. Хан переміг рішенням суддів та відібрав пояс у Котельника. У квітні Хан 33-річний британський боксер, який виступає у трьох вагових категоріях. Срібний призер Олімпійських ігор (2004), чемпіон світу за версіями WBA (2009-2011) та IBF (2011) в 1-й напівсередній вазі. У липні 2009 року зустрівся з українцем Андрієм Котельником за титул WBA. Хан переміг рішенням суддів та відібрав пояс у Котельника. У квітні Хан стверджував , що коронавірус з'явився через 5G.

Ломаченко – Лопес: деталі бою

Ломаченко та Лопес 17-го жовтня у Лас-Вегасі (США) визначать найсильнішого боксера у легкій вазі.

На кону двобою стоятимуть усі найпрестижніші титули. Василь Ломаченко виставить на кін пояси WBO, WBA і WBC. Натомість Лопес спробує захистити титул IBF.