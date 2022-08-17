Это давняя шутка, – Илон Маск опроверг информацию о покупке Манчестер Юнайтед

Илон Маск написал, что не покупает команду Манчестер Юнайтед. Он объяснил, что это была всего лишь шутка.

Недавно Илон Маск написал, что покупает футбольную команду "Манчестер Юнайтед". Но впоследствии он объяснил, что это всего лишь старая шутка.

К теме Динамо – Бенфика: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Маск не покупает Манчестер Юнайтед

Маск заявил, что его сообщение о покупке футбольной команды всего лишь шутка.

Нет, это давняя шутка в твиттер. Я не покупаю никаких спортивных команд,

– написал он.

При этом он добавил, что если бы покупал какую-то спортивную команду, то это была бы именно Манчестер Юнайтед, поскольку они были его любимой командой в детстве.

Фанаты призвали Маска приобрести Манчестер Юнайтед

Интересно, что фанаты призвали Маска купить Манчестер Юнайтед вместо твиттера. Сейчас клуб принадлежит американской семье Глейзеров, купившей его в 2005 году за 955,51 миллиона долларов.

К закрытию фондового рынка 16 августа стоимость клуба составила 2,08 миллиарда долларов.

Болельщики Манчестер Юнайтед в последние годы были против Глейзеров.

Смотрите также – Илон Маск помог украинцам терминалами Starlink: видео