В паре Динамо – Бенфика будет определяться команда, сыграющая на групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне оба клуба встретились именно в группе ЛЧ. Первый матч в Киеве закончился без голов, а в Лиссабоне оказалась сильнее Бенфика. При этом первый гол в этом матче забил воспитанник Динамо Роман Яремчук.

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Матч Динамо – Бенфика начнется в 22:00 по Киеву на Муниципальном стадионе в польском городе Лодзь. Там Динамо провело и два предыдущих "домашних" матча в квалификации Лиги чемпионов – против Фенербахче и Штурма.

Стоит отметить, что Динамо в этом матче не помогут сразу два ключевых игрока – Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Оба будут пропускать этот матч из-за дисквалификации – в четырех предыдущих матчах они получили по три желтых карточки каждый. При этом Гармаш их получил, выходя на смену.

В отличие от предыдущих матчей в еврокубках, матч Динамо – Бенфика покажет Megogo, являющийся официальным транслятором. Также трансляция матча будет доступна на платформе Volia TV.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Она будет доступна в этой новости.

Ответный матч Бенфика – Динамо состоится 23 августа в Лиссабоне. Там и определится, кто выйдет в группу Лиги чемпионов, а кто вылетит в Лигу Европы.