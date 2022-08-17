Нещодавно Ілон Маск написав, що купує футбольну команду Манчестер Юнайтед. Але згодом він пояснив, що це всього лише старий жарт.

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Маск не купує Манчестер Юнайтед

Маск заявив, що його допис про купівлю футбольної команди всього лиш жарт.

Ні, це давній жарт у твітер Я не купую жодних спортивних команд,

– написав він.

При цьому він додав, що якби таки купував якусь спортивну команду, то це була б саме Манчестер Юнайтед, оскільки вони були його улюбленою командою в дитинстві.

Фанати закликали Маска придбати Манчестер Юнайтед

Цікаво, що фанати закликали Маска купити Манчестер Юнайтед замість твітер. Зараз клуб належить американській сім'ї Глейзерів, яка придбала його у 2005 році за 955,51 мільйона доларів.

На момент закриття фондового ринку 16 серпня вартість клубу становила 2,08 мільярда доларів.

Вболівальники Манчестер Юнайтед останні роки були проти Глейзерів.

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