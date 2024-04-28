Снова на вершине: защитник сборной Украины еще раз возглавил рейтинг молодых игроков

Защитник сборной Украины и английского Борнмута Илья Забарный снова попал в важный рейтинг. Он стал самым лучшим среди молодых игроков в топ-5 лигах Европы.

Ранее Илья Забарный возглавил рейтинг Transfermarkt, который собрал молодых игроков, что провели больше всего игрового времени. А теперь и клуб украинца опубликовал рейтинг, в котором он занял 1 место.

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Забарный еще раз лидирует в рейтинге

Защитник сборной Украины является лучшим футболистом Европы в возрастной категории до 21 года по игровому времени. Илья Забарный провел 3690 минут игры в этом сезоне. Он не пропустил ни минуты в сезоне-2023/2024 чемпионата Англии.

В статистике учитывались не только матчи за клуб, но и выступления за сборную, как на юношеско-молодежном уровне, так и на взрослом.



Илья Забарный на первом месте в рейтинге / Фото из инстаграммы Борнмута

В топ-3 также вошли голкипер Тулузы Гийом Рестер (19 лет) и вратарь Бернли Джеймс Траффорд (21 год). Они провели одинаковое количество времени в сезоне– 3330 минут.

В сезоне-2023/2024 Илья Забарный принял участие в 39 матчах, где отличился одним забитым мячом.

В настоящее время Борнмут занимает 11-ю позицию в АПЛ, заработав 45 очков. Следующий матч "вишни" сыграют 28 апреля против Брайтона. Поединок состоится в 16:00 по Киеву.

Карьера Забарного в Борнмуте: главное