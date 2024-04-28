Раніше Ілля Забарний очолив рейтинг Transfermarkt, який зібрав молодих гравців, що провели найбільше ігрового часу. А тепер і клуб українця опублікував рейтинг, у якому він зайняв 1 місце.

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Забарний вкотре лідирує в рейтингу

Захисник збірної України є найкращим футболістом Європи у віковій категорії до 21 року за ігровим часом. Ілля Забарний провів 3690 ігрових хвилин в цьому сезоні. Він не пропустив жодної хвилини в сезоні-2023/2024 чемпіонату Англії.

У статистиці враховувалися не лише матчі за клуб, але й виступи за збірну, як на юнацько-молодіжному рівні, так і на дорослому.



Ілля Забарний на першому місці в рейтингу / Фото з інстаграму Борнмута

До топ-3 також увійшли голкіпер Тулузи Гійом Рестер (19 років) та воротар Бернлі Джеймс Траффорд (21 рік). Вони провели однакову кількість часу у сезоні – 3330 хвилин.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Ілля Забарний взяв участь у 39 матчах, де відзначився одним забитим м'ячем.

Наразі Борнмут посідає 11 позицію в АПЛ, заробивши 45 очків. Наступний матч "вишні" зіграють 28 квітня проти Брайтона. Поєдинок відбудеться о 16:00 за київським часом.

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