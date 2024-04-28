Ранее Илья Забарный возглавил рейтинг Transfermarkt, который собрал молодых игроков, что провели больше всего игрового времени. А теперь и клуб украинца опубликовал рейтинг, в котором он занял 1 место.
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Забарный еще раз лидирует в рейтинге
Защитник сборной Украины является лучшим футболистом Европы в возрастной категории до 21 года по игровому времени. Илья Забарный провел 3690 минут игры в этом сезоне. Он не пропустил ни минуты в сезоне-2023/2024 чемпионата Англии.
В статистике учитывались не только матчи за клуб, но и выступления за сборную, как на юношеско-молодежном уровне, так и на взрослом.
Илья Забарный на первом месте в рейтинге / Фото из инстаграммы Борнмута
В топ-3 также вошли голкипер Тулузы Гийом Рестер (19 лет) и вратарь Бернли Джеймс Траффорд (21 год). Они провели одинаковое количество времени в сезоне– 3330 минут.
В настоящее время Борнмут занимает 11-ю позицию в АПЛ, заработав 45 очков. Следующий матч "вишни" сыграют 28 апреля против Брайтона. Поединок состоится в 16:00 по Киеву.
Карьера Забарного в Борнмуте: главное
- Перешел в Борнмут из Динамо в 2023 году. Сумма трансфера составила 22,7 миллионов евро.
- Этот трансфер стал вторым удачным у киевлян за последние годы.
- Забарный дебютировал по Борнмуту в начале апреля 2023 года. Его игру оценили как худшую в этом поединке.
- Вскоре украинец несколько раз получал звание лучшего игрока команды.
- В марте 2024 года появилась информация, что Борнмут имеет целью продать Забарного один из грандов чемпионата Англии.