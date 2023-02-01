20-летний центральный защитник продолжит свою карьеру в английском Борнмуте. Забарный подписал контракт с клубом АПЛ до конца июня 2028 года.
К теме Десятый украинец в АПЛ: Илья Забарный официально перешел из Динамо в Борнмут
Обновленный номер в АПЛ
Определился Илья с игровым номером. В Борнмуте украинец будет играть под 27-м номером. В киевском Динамо Забарный выступал с 25-м номером на спине.
Забарный стал четвертым футболистом основы киевлян, покинувшим команду зимой 2023 года. До этого Динамо оформило трансфер правого вингера Виктора Цыганкова в испанскую Жирону. Также в аренду в ПАОК и Оманию проехали Томаш Кендзера и Артем Беседин соответственно.
Илья будет десятым украинским футболистом, выступающим или выступавшим в АПЛ. В английском первенстве играют четверо украинцев – Ярмолюк (Брентфорд), Зинченко (Арсенал), Мудрик (Челси) и Миколенко (Эвертон).
Илья Забарный – игрок Борнмута / Фото с твиттера английского клуба
Забарный перешел к аутсайдеру АПЛ. Борнмут после 20 сыгранных матчей идет в зоне вылета – 18 место среди 20 клубов. Новая команда Ильи имеет в своем активе 17 очков, что всего на два балла больше, чем у Эвертона Николенко и последняя команда АПЛ Саутгемптон.
Поэтому Забарный вместе с Бормутом будут бороться за сохранение прописки в АПЛ.
Следующий матч Борнмут сыграет 4 февраля против Брайтона. Это будет выездной поединок для новой команды Забарного против подопечных бывшего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.