Юный украинский голкипер впервые тренировался с основой звездного Реала

Мадридский Реал накануне старта в чемпионате Испании провел тренировку. Главный тренер "сливочных" Карло Анченлотти привлек к занятию 17-летнего Илью Волошина.

"Королевский клуб" блестяще начал сезон, добыв шестой Суперкубок УЕФА. Мадридцы благодаря голам Мбаппе и Вальверде обыграли Аталанту со счетом 2:0.

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Второй украинец в Реале

А уже 18 августа Реал матчем против Мальорки начнет сезон в Ла Лиге. Накануне поединка "Галактикос" провели тренировку. Вместе с мегазвездами занимался 17-летний украинец Илья Волошин.

Для юного голкипера это была первая тренировка с основой Реала. В прошлом сезоне Илья выступал за юношескую команду "сливочных" U-17.

Напомним, что Волошин присоединился к Реалу в конце января 2024 года. Воспитанник школы Днепра до этого играл за юношеские испанские команды.

Партнером Волошина в мадридском Реале является Андрей Лунин. Голкипер подписал контракт со "сливочными" еще в августе 2018 года. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере украинца.

Кроме того, Илья привлекается к сборной Украины U-17, за которую сыграл один матч в квалификации юношеского Евро-2024.