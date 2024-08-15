В среду, 14 августа, в Варшаве состоялся поединок за Суперкубок УЕФА, где мадридский Реал победил итальянскую Аталанту со счетом 2:0. Это был дебютный матч для Килиана Мбаппе и он успел отметиться дебютным голом.

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Что сказал Перес о дебюте Мбаппе

Президент "сливочных" отметил, что команда вышла с таким импульсом и силой во втором тайме, но игрокам все еще нужно много работать.

Килиан очень доволен своим дебютом. Его старт в Реале получился правильным. Он был рад завоевать медаль. Видно, что ему нравится быть с нами,

– рассказал Флорентино Перес.

Справка. Реал объявил о подписании Килиана Мбаппе в начале июня 2024 года. Игрок перешел к "сливочным" на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с ПСЖ.

Отметим, что контракт Килиана Мбаппе с мадридским Реалом рассчитан до 2029 года.