"Королівський клуб" блискуче розпочав сезон, здобувши шостий Суперкубок УЄФА. Мадридці завдяки голам Мбаппе та Вальверде обіграли Аталанту з рахунком 2:0.

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Другий українець в Реалі

А вже 18 серпня Реал матчем проти Мальорки розпочне сезон в Ла Лізі. Напередодні поєдинку "Галактікос" провели тренування. Разом з мегазірками займався 17-річний українець Ілля Волошин.

Для юного голкіпера це було перше тренування з основою Реала. У минулому сезоні Ілля виступав за юнацьку команду "вершкових" U-17.

Нагадаємо, що Волошин приєднався до Реала наприкінці січня 2024 року. Вихованець школи Дніпра до цього грав за юнацькі іспанські команди.

До слова. Партнером Волошина в мадридському Реалі є Андрій Лунін. Голкіпер підписав контракт з "вершковими ще у серпні 2018 року. Минулий сезон став найуспішнішим в кар'єрі українця.

Крім того, Ілля залучається до збірної України U-17, за яку зіграв один матч у кваліфікації юнацького Євро-2024.