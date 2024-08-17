"Королівський клуб" блискуче розпочав сезон, здобувши шостий Суперкубок УЄФА. Мадридці завдяки голам Мбаппе та Вальверде обіграли Аталанту з рахунком 2:0.
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Другий українець в Реалі
А вже 18 серпня Реал матчем проти Мальорки розпочне сезон в Ла Лізі. Напередодні поєдинку "Галактікос" провели тренування. Разом з мегазірками займався 17-річний українець Ілля Волошин.
Для юного голкіпера це було перше тренування з основою Реала. У минулому сезоні Ілля виступав за юнацьку команду "вершкових" U-17.
Нагадаємо, що Волошин приєднався до Реала наприкінці січня 2024 року. Вихованець школи Дніпра до цього грав за юнацькі іспанські команди.
Крім того, Ілля залучається до збірної України U-17, за яку зіграв один матч у кваліфікації юнацького Євро-2024.