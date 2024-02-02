Сейчас мадридский клуб официально не сообщил о трансфере очередного украинского голкипера. Теперь Андрей Лунин не будет единственным украинцем в структуре “сливочных”.

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Реал сделал подписание на перспективу

По сообщению представителей футболиста, контракт Ильи Волошина с Реалом рассчитан до 2026 года. Украинец будет выступать пока что за молодежные команды Реала.



Илья Волошин – игрок Реала / Фото RGFootball

На портале Transfermarkt Волошин вообще еще 29 января 2024 года перебрался в Реал из Райо Махадаонда.

Напомним, что впервые информация о трансфере Волошина в Реал появилась еще в середине октября 2023-го года. Тогда издание Relevo сообщило, что мадридский гранд согласовал контракт тогда еще 16-летнего украинского вратаря.

В конце января уже 2024-го года снова появился инсайд о переходе украинца в "Королевский клуб". Теперь уже футбольные представители Волошина обнародовали фотографии с подписания контракта.

Волошин подписал контракт с Реалом / Фото Рикардо Гарсии

В текущем сезоне-2023/2024 Волошин сыграл 11 матчей за Махадаонду, в которых 8 раз отстоял на ноль.