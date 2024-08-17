"Королевский клуб" блестяще начал сезон, добыв шестой Суперкубок УЕФА. Мадридцы благодаря голам Мбаппе и Вальверде обыграли Аталанту со счетом 2:0.
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Второй украинец в Реале
А уже 18 августа Реал матчем против Мальорки начнет сезон в Ла Лиге. Накануне поединка "Галактикос" провели тренировку. Вместе с мегазвездами занимался 17-летний украинец Илья Волошин.
Для юного голкипера это была первая тренировка с основой Реала. В прошлом сезоне Илья выступал за юношескую команду "сливочных" U-17.
Напомним, что Волошин присоединился к Реалу в конце января 2024 года. Воспитанник школы Днепра до этого играл за юношеские испанские команды.
Кроме того, Илья привлекается к сборной Украины U-17, за которую сыграл один матч в квалификации юношеского Евро-2024.