Испанский гранд близок к заключению контракта с перспективным и талантливым 16-летним украинским голкипером Ильей Волошиным. Молодой футболист с сезона 2022/2023 выступает в Испании и является игроком Райо Махадаонда.

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Украинизация по-королевски

Мадридцы уже смогли договориться с Волошином. Неудивительно, что любой футболист мечтает играть в таком клубе, как Реал. Конечно, кроме поклонников Барселоны.

Теперь слово за его нынешним клубом. Убедит ли "Королевский клуб" в таком переходе Райо, это еще тот вопрос.

Интересно, что Волошин уже в свои юные 16 лет рост более 2 метров. Ему прочат замечательную голкиперскую карьеру. Тем более что Илья уже должен был хорошо подтянуть свою испанскую, что поможет ему закрепиться в структуре мадридского клуба.

Отметим, что 15 мая 2023 года Илья Волошин дебютировал за сборную Украины U-16. В матче против Латвии молодой голкипер оставил свои ворота "на замке" 0:4. Илья тогда отыграл 72 минуты. Вместо него в ворота "сине-желтых" стал Александр Петренко.

Главное, чтобы его не постигла судьба Лунина в Реале

Волошин может стать уже вторым голкипером из Украины в структуре Реала. С июля 2018 за мадридский клуб выступает Андрей Лунин, который летом 2023 был близок к уходу из испанского гранда. Украинец получает мизерное игровое время, а сразу после перехода в "сливочные" поездил по арендам.

Лунин проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа, который получит серьезную травму перед стартом сезона-2023/2024. Бельгиец порвал "кресты", поэтому вернется на поле не раньше апреля 2024 года. Эта травма могла стать для нашего Андрея очередным отличным шансом проявить себя и доказать Карло Анчелотти свой профессионализм. Но Реал взял в аренду Кепу из Челси, который уже дебютировал в воротах "Королевского клуба".

Главный тренер Реала не скрывал перед нынешним сезоном, что не видит в своей команде больше Андрея. Президент клуба Флорентино Перес верит в украинца и заверил, что Лунин доработает свой контракт с Реалом до конца (30 июня 2024 года). Вроде бы эта ситуация даже рассорила Переса из Анчелотти.

В этом сезоне Лунин отыграл два матча, в которых пропустил один гол. Всего в футболке мадридского клуба Андрей за свою карьеру уже провел всего 19 поединков (5 "сухих" встреч и 20 пропущенных мячей).