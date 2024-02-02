Наразі мадридський клуб офіційно не повідомив про трансфер чергового українського голкіпера. Тепер Андрій Лунін не буде єдиним українцем у структурі "вершкових".

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Реал зробив підписання на перспективу

За повідомлення представників футболіста, контракт Іллі Волошина із Реалом розрахований до 2026 року. Українець виступатиме поки що за молодіжні команди Реала.



Ілля Волошин – гравець Реала / Фото RGFootball

На порталі Transfermarkt Волошин взагалі ще 29 січня 2024 року перебрався у Реал із Райо Махадаонда.

Нагадаємо, що вперше інформацію про трансфер Волошина у Реал з'явилась ще у середині жовтня 2023-го року. Тоді видання Relevo повідомило, що мадридський гранд узгодив контракт тоді ще 16-річного українського воротаря.

Вкінці січня вже 2024-го року знову з'явився інсайд про перехід українця до "Королівського клубу". Тепер вже футбольні представники Волошина оприлюднили світлини із підписання контракту.

Волошин підписав контракт із Реалом / Фото Рікардо Гарсії

У поточному сезоні-2023/2024 Волошин відіграв 11 матчів за Махадаонду, у яких 8 разів відстояв на нуль.