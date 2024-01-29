Воспитанник ДЮСШ из города Новомосковск присоединится к мадридскому Реалу уже в ближайшие дни. До этого он защищал испанскую Райо Махадаонду.

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Новый шаг в карьере украинца

Волошин покинет свой нынешний клуб и станет полноценным игроком "сливочных", контракт с которыми он подписал еще несколько месяцев назад, но продолжал получать игровую практику в Райо. В сезоне-2023/24 Илья провел 8 из 11 "сухих" матчей и лишь в одном поединке пропустил 2 мяча.

Отмечается, что в Испании Волошина называют "новым Луниным". Он выделяется ростом более 2 метров и великолепной игрой обеими ногами – почти безошибочно отдает передачи на любое расстояние.

Представитель Райо Махадаонды после последнего матча украинского футболиста за клуб рассказал о характере вратаря, который назвал типичным для людей из восточной Европы:

У него типичный характер тамошнего человека. Он мало говорит. Он очень холоден и делает немного странные вещи. Но он все останавливает. Он, безусловно, имеет талант для выступлений на высоком уровне.

Справка. В Испанию Илья Волошин перебрался в 2022 году после начала полномасштабного вторжения из академии Днепра. У него уже есть опыт игры за юношескую сборную Украины U-16, за которую отыграл на ноль поединок против сверстников из Латвии.