Икарди снова разошелся с женой из-за очередной измены

4 ноября 2021 , 17:12
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Источник:

El Mundo Deportivo

Форвард ПСЖ Мауро Икарди вновь развелся со своей женой Вандой Нарой после скандальной истории с изменой. СМИ отмечают, что на этот раз пара разбежалась из-за интимного видео футболиста.

Икарди обвиняют в новом романе

Жена Икарди Ванда Нара увидела в телефоне своего мужа интимное видео с моделью Чайной Суаре.

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Также издание сообщает, что уже после примирения, Мауро снова встретился с Суарес, когда Ванда находилась в Милане.

К тому же жена Икарди удалила свой пост в инстаграме о примирении с футболистом, что также подтверждает слухи об окончательном разрыве отношений между парой.

Что известно об измене Икарди

  • Жена форварда ПСЖ обвинила своего мужа в измене с проституткой.
  • И все же Ванда Нара простила Икарди. Хотя супруги уже готовили документы на развод.
  • Супруги поженились весной 2014 года.
  • Пара воспитывает двух дочерей и трех сыновей от первого брака Ванды.
  • Ванда также является агентом своего мужа
Автор: Дарина Жданович