Ікарді звинувачують у новому романі
Дружина Ікарді Ванда Нара побачила у телефоні свого чоловіка інтимне відео з моделлю Чайною Суаре.
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Також видання повідомляє, що вже після примирення, Мауро знову зустрівся із Суарес, коли Ванда перебувала у Мілані.
До того ж дружина Ікарді видалила свій пост в інстаграмі про примирення з футболістом, що також підтверджує чутки про остаточний розрив стосунків між парою.
Що відомо про зраду Ікарді
- Дружина форварда ПСЖ звинуватила свого чоловіка у зраді з повією.
- Та все ж таки Ванда Нара пробачила Ікарді. Хоча подружжя вже готувало документи на розлучення.
- Подружжя одружились весною 2014 року.
- Пара виховує двох доньок та трьох синів від першого шлюбу Ванди.
- Ванда також є агентом свого чоловіка