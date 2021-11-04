Ікарді звинувачують у новому романі

Дружина Ікарді Ванда Нара побачила у телефоні свого чоловіка інтимне відео з моделлю Чайною Суаре.

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Також видання повідомляє, що вже після примирення, Мауро знову зустрівся із Суарес, коли Ванда перебувала у Мілані.

До того ж дружина Ікарді видалила свій пост в інстаграмі про примирення з футболістом, що також підтверджує чутки про остаточний розрив стосунків між парою.

Що відомо про зраду Ікарді

  • Дружина форварда ПСЖ звинуватила свого чоловіка у зраді з повією.
  • Та все ж таки Ванда Нара пробачила Ікарді. Хоча подружжя вже готувало документи на розлучення.
  • Подружжя одружились весною 2014 року.
  • Пара виховує двох доньок та трьох синів від першого шлюбу Ванди.
  • Ванда також є агентом свого чоловіка