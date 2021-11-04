Икарди обвиняют в новом романе

Жена Икарди Ванда Нара увидела в телефоне своего мужа интимное видео с моделью Чайной Суаре.

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Также издание сообщает, что уже после примирения, Мауро снова встретился с Суарес, когда Ванда находилась в Милане.

К тому же жена Икарди удалила свой пост в инстаграме о примирении с футболистом, что также подтверждает слухи об окончательном разрыве отношений между парой.

Что известно об измене Икарди