Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей: видео
В сети появилось видео, на котором донецкий Шахтер празднует день рождения вратаря Алексея Шевченко. "Горняки" собрались в киевском ресторане "Маяк" на Днепровской набережной.
На видео три человека, один из которых Алексей Шевченко, соревнуются в танцевальном конкурсе под один из хитов Монатика.
Смотрите также Футбольный клуб Львов уволил Виталия Шумского с поста тренера
В подобном конкурсе приняли участие и девушки, которые кричали: "Шахтер – чемпион". Также на видео можно увидеть Сергея Болбата, Сергея Кривцова, Николая Матвиенко, Евгения Коноплянку, Максима Малышева и других.
Видео было снято 26 февраля, после поединка с израильским Маккаби (1:0). А через два дня был матч с луганской Зарей (0:1), в котором дончане потерпели первое поражение в сезоне УПЛ.
Видео с вечеринки
Поделиться новостью