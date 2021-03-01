В сети появилось видео, на котором донецкий Шахтер празднует день рождения вратаря Алексея Шевченко. "Горняки" собрались в киевском ресторане "Маяк" на Днепровской набережной.

На видео три человека, один из которых Алексей Шевченко, соревнуются в танцевальном конкурсе под один из хитов Монатика.

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В подобном конкурсе приняли участие и девушки, которые кричали: "Шахтер – чемпион". Также на видео можно увидеть Сергея Болбата, Сергея Кривцова, Николая Матвиенко, Евгения Коноплянку, Максима Малышева и других.

Видео было снято 26 февраля, после поединка с израильским Маккаби (1:0). А через два дня был матч с луганской Зарей (0:1), в котором дончане потерпели первое поражение в сезоне УПЛ.

Видео с вечеринки