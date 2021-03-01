У мережі з'явилося відео, на якому донецький Шахтар святкує день народження воротаря Олексія Шевченка. "Гірники" зібралися в київському ресторані "Маяк" на Дніпровській набережній.

На відео три людини, один з яких Олексій Шевченко, змагаються в танцювальному конкурсі під один з хітів Монатіка.

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У подібному конкурсі взяли участь і дівчата, які кричали: "Шахтар – чемпіон". Також на відео можна побачити Сергія Болбата, Сергія Кривцова, Миколу Матвієнка, Євгенія Коноплянку, Максима Малишева та інших.

Відео було знято 26 лютого, після поєдинку з ізраїльським Маккабі (1:0). А через два дні був матч з луганською Зорею (0:1), в якому донеччани зазнали першої поразки в сезоні УПЛ.

Відео з вечірки