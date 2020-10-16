Керівництво київського "Динамо" вирішило щедро нагородити гравців клубу за вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів. Вони готові викласти круглу суму за вдалий виступ команди на чолі з Луческу.

Про преміальні для гравців "Динамо" розповів журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас у своєму Twitter-акаунті. Представник ЗМІ вже не вперше оприлюднює різноманітну інформацію щодо клубів.

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Щедрі преміальні

За словами Бурбаса, за вихід в групу ЛЧ гравці, тренери та персонал "Динамо" отримають 3 мільйони доларів преміальних. Можна зазначити, що молодий захисник збірної України та київського клубу Ілля Забарний у програмі "Трендець" також заявив, що він отримав за вихід у групу Ліги чемпіонів таку суму грошей, яку не заробив би навіть за один рік.

Тому цілком реально, що інформація у соцмережі журналіста близька до реальності.

За вихід в групу ЛЧ гравці, тренери та персонал Динамо на команду отримають 3 млн доларів преміальних. З боку керівництва клубу виглядає щедро. З погляду гравців - усвідомлення, що кропітка робота влітку того вартувала. — Igor Burbas (@iburbas) October 15, 2020

Наголосимо, що "Динамо" вийшло в груповий етап Ліги чемпіонів вперше з 2016 року. Востаннє команда грала в найпрестижнішому турнірі ще за часів Сергія Реброва. Кияни зуміли здолати бельгійський "Гент" у плей-офф кваліфікації із загальним рахунком 5:1 (2:1 та 3:0). До цього підопічні Мірчі Луческу пройшли нідерландський АЗ у третьому кваліфікаційному раунді.

Щоправда, жеребкування було не надто вдалим для київського клубу. Тепер киянам прийдеться зіграти у "групі смерті" з "Ювентусом", "Барселоною" та "Фенерцварошем".

Перший матч у груповому раунді "Динамо" зіграє вже 20 жовтня проти туринського "Ювентуса", який дещо ослаблений. До Києва не зможе приїхати головна зірка клубу Кріштіану Роналду, у якого виявили позитивний тест на коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.