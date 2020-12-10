Футболисты Боруссии (М) в заключительном матче группы Лиги чемпионов уступили Реалу (2:0). Поэтому их судьба в турнире зависела от параллельного поединка Интер – Шахтер.

Дубль Карима Бензема значительно ухудшил судьбу немецкого соперника в Лиге чемпионов. Счет 2:0 в пользу Реала опустил Боруссию (М) на вторую строчку в группе. Поэтому команде из Германии нужна была лишь ничья в матче Интер – Шахтер, пишет 24 канал.

Как проходил матч Реал уверенно одолел Боруссию и вырвал путевку в плей-офф Лиги чемпионов: видео

Радость немецкого клуба

Если подопечные Луиша Каштру одержали бы победу в Италии, то подвинули бы Боруссию (М) на третью строчку и опустили команду в Лигу Европы.

После финального свистка все футболисты Марко Розе прямо на поле через планшет наблюдали за последними минутами в параллельном поединке.

Финальный свисток судьи игроки немецкого клуба встретили бурными эмоциями. Такой счет во встрече позволил Боруссии (М) выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Хотя Шахтер после встречи имеет одинаковое количество очков с немецким соперником. Но по счетам в личных противостояниях, в которых "горняки" дважды уступали немцам, опустившись в Лигу Европу. Но такой вариант не самый плохой. Интер и вообще завершил свой еврокубковый сезон на последнем месте группы.

В этот вечер не только игроки Реала праздновали успех.