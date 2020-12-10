Как игроки Боруссии М прямо на поле досматривали матч Интер – Шахтер: видео
Футболисты Боруссии (М) в заключительном матче группы Лиги чемпионов уступили Реалу (2:0). Поэтому их судьба в турнире зависела от параллельного поединка Интер – Шахтер.
Дубль Карима Бензема значительно ухудшил судьбу немецкого соперника в Лиге чемпионов. Счет 2:0 в пользу Реала опустил Боруссию (М) на вторую строчку в группе. Поэтому команде из Германии нужна была лишь ничья в матче Интер – Шахтер, пишет 24 канал.
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Радость немецкого клуба
Если подопечные Луиша Каштру одержали бы победу в Италии, то подвинули бы Боруссию (М) на третью строчку и опустили команду в Лигу Европы.
После финального свистка все футболисты Марко Розе прямо на поле через планшет наблюдали за последними минутами в параллельном поединке.
Финальный свисток судьи игроки немецкого клуба встретили бурными эмоциями. Такой счет во встрече позволил Боруссии (М) выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Хотя Шахтер после встречи имеет одинаковое количество очков с немецким соперником. Но по счетам в личных противостояниях, в которых "горняки" дважды уступали немцам, опустившись в Лигу Европу. Но такой вариант не самый плохой. Интер и вообще завершил свой еврокубковый сезон на последнем месте группы.
В этот вечер не только игроки Реала праздновали успех.
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