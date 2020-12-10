Футболісти Боруссії (М) у заключному матчі групи Ліги чемпіонів поступились Реалу (2:0). Тому їх доля у турнірі залежала від паралельного поєдинку Інтер – Шахтар.

Дубль Каріма Бензема значно погіршив долю німецького суперника у Лізі чемпіонів. Рахунок 2:0 на користь Реала опустив Боруссію (М) на другу сходинку у групі. Тому команді з Німеччини потрібна була лише нічия у матчі Інтер – Шахтар, пише 24 канал.

Як відбувався матч Реал впевнено здолав Боруссію та вирвав путівку у плей-офф Ліги чемпіонів: відео

Радість німецького клубу

Якщо підопічні Луїша Каштру здобули б перемогу у Італії, то посунули б Боруссію (М) на третю сходинку та опустили команду у Лігу Європи.

Після фінального свистка всі футболісти Марко Розе прямо на полі через планшет спостерігали за останніми хвилинами у паралельному поєдинку.

Фінальний свисток судді гравці німецького клубу зустріли бурхливими емоціями. Такий рахунок у зустрічі дозволив Боруссії (М) вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

Хоча Шахтар після зустрічі має однакову кількість очок з німецьким суперником. Але за рахунками в особистих протистояннях, у яких "гірники" двічі поступались німцям, опустившись у Лігу Європу. Але такий варіант не найгірший. Інтер й взагалі завершив свій єврокубковий сезон на останньому місці групи.

Цього вечора не лише гравці Реала святкували успіх.