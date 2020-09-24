Игрока ПСЖ Анхеля Ди Марию дисквалифицировали на четыре матча за плевок в соперника
Полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария пропустит четыре матча чемпионата из-за дисквалификации. Игрока наказали за плевок в соперника во время матча.
Этот позорный случай произошел в скандальном матче ПСЖ – "Марсель", который закончился массовой дракой и пятью красными карточками для футболистов.
Как это было Матч ПСЖ и "Марселя" закончился массовой дракой: Неймар и еще 4 футболиста были удалены – видео
После этого матча защитник "Марселя" Альваро Гонсалес заявил, что Ди Мария во время игры плюнул в его сторону.
Руководство французской Лиги 1 приняло решение дисквалифицировать ди Марию на четыре матча.
- Что касается инцидента с участием Неймара и Альваро в этом матче, то решение об их потасовке будет принята 30 сентября.
- Перед тем была информация, что обоим игрокам может грозить 8 – 10 матчей дисквалификации. И они могут пропустить все матчи чемпионата до конца 2020 года.
- Неймар во время матча нанес удар сзади в голову Альваро. А уже после игры заявил, что тот назвал его "обезьяной". Между спортсменами возник спор в соцсетях, где Неймар обвинил соперника в расизме.
- Впоследствии французские СМИ писали, что в "Марселя" есть доказательства, что Неймар во время матча назвал японского защитника Хироки Саки "китайским дер*мом".
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