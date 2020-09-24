Полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария пропустит четыре матча чемпионата из-за дисквалификации. Игрока наказали за плевок в соперника во время матча.

Этот позорный случай произошел в скандальном матче ПСЖ – "Марсель", который закончился массовой дракой и пятью красными карточками для футболистов.

Как это было Матч ПСЖ и "Марселя" закончился массовой дракой: Неймар и еще 4 футболиста были удалены – видео

После этого матча защитник "Марселя" Альваро Гонсалес заявил, что Ди Мария во время игры плюнул в его сторону.

Важно! УЕФА ужесточил дисциплинарные наказания из-за коронавируса. Преднамеренный плевок в сторону соперника влечет за собой дисквалификацию.

Руководство французской Лиги 1 приняло решение дисквалифицировать ди Марию на четыре матча.