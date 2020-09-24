Півзахисник французького ПСЖ Анхель Ді Марія пропустить чотири матчі чемпіонату через дискваліфікацію. Гравця покарали за плювок в суперника під час матчу.

Цей ганебний випадок стався у скандальному матчі ПСЖ – "Марсель", який закінчився масовою бійкою та п'ятьма червоними картками для футболістів.

Як це було Матч ПСЖ та "Марселя" закінчився масовою бійкою: Неймар та ще 4 футболісти були вилучені – відео

Після цього матчу захисник "Марселя" Альваро Гонсалес заявляв, що Ді Марія під час гри плюнув в його сторону.

Важливо! УЄФА посилив дисциплінарні покарання через коронавірус. Навмисний плювок в бік суперника тягне за собою дискваліфікацію.

Керівництво французької Ліги 1 прийняло рішення дискваліфікувати ді Марію на чотири матчі.