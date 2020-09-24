Гравця ПСЖ Анхеля Ді Марію дискваліфікували на чотири матчі за плювок у суперника
Півзахисник французького ПСЖ Анхель Ді Марія пропустить чотири матчі чемпіонату через дискваліфікацію. Гравця покарали за плювок в суперника під час матчу.
Цей ганебний випадок стався у скандальному матчі ПСЖ – "Марсель", який закінчився масовою бійкою та п'ятьма червоними картками для футболістів.
Як це було Матч ПСЖ та "Марселя" закінчився масовою бійкою: Неймар та ще 4 футболісти були вилучені – відео
Після цього матчу захисник "Марселя" Альваро Гонсалес заявляв, що Ді Марія під час гри плюнув в його сторону.
Керівництво французької Ліги 1 прийняло рішення дискваліфікувати ді Марію на чотири матчі.
- Щодо інциденту за участі Неймара та Альваро в цьому матчі, то рішення щодо їх сутички буде прийнята 30 вересня.
- Перед тим була інформація, що обом гравцям може загрожувати 8 – 10 матчів дискваліфікації. І вони можуть пропустити усі матчі чемпіонату до кінця 2020 року.
- Неймар під час матчу завдав удар ззаду в голову Альваро. А вже після гри заявив, що той назвав його "мавпою". Між спортсменами виникла суперечка в соцмережах, де Неймар звинуватив суперника у расизмі.
- Згодом французькі ЗМІ писали, що в "Марселя" є докази, що Неймар під час матчу назвав японського захисника Хірокі Сакії "китайським ла*ном".
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