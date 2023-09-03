Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Эдегор, 28, Райс, 90+6, Жезус, 90+11 – Рашфорд, 27

Микель Артета впервые в сезоне выпустил нашего Александра Зинченко в старте Арсенала. Украинец внес свой вклад в волевую победу команды, информирует 24 Канал.

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Первого гола в матче болельщикам пришлось ждать 27 минут. Рашфорд собрал на себе нескольких игроков Арсенала, оторвался от опеки и обводным ударом пробил в дальний угол ворот "канониров". Ремсдейл кончикаи пальцев добрался до мяча, но не помешал голу. МЮ первым повел в счете 0:1.

Подопечным Артеты хватило одной минуты, чтобы отыграться в счете. Мартинелли увидел по центру штрафной совершенно свободного Эдегора и отдал ему под удар. Мартин в одно касание перевел мяч в сетку ворот "красных дьяволов" – 1:1.

В первом тайме команды создали еще несколько опасных моментов, но до смены в счете дело не дошло.

Сразу после отдыха тренеры не стали делать каких-либо замен. На 76-й минуте поле покинул Зинченко, которого в составе Арсенала сменил японец Такехиро Томиясу.

Казалось, что игра закончится ничьей на "Эмирейтс". Однако на 88-й минуте Гарначо забил Ремсдейлу, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда у футболиста МЮ. Воспользовались ли хозяева поля.

Уже в компенсированное арбитром время Райс не без помощи удачи после розыгрыша углового вывел Арсенал вперед 2:1.

А уже на 11-й добавленной минуте "канониры" выбежали в стремительную контратаку, которую начал Вийера. Португалец отдал на ход оказавшемуся перед воротами соперника Жезуса, красиво финтом положил на газон опекуна и пробил мимо Онана. Счет стал 3:1 в пользу лондонского клуба.

Арсенал победил в драматическом матче МЮ 3:1.

Видео всех голов матча Арсенал – МЮ