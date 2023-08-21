В начале 2022 года талант Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд попал в громкий скандал. Форварда обвинили в изнасиловании своей девушки Харриет Робсон.

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В интернет попала аудиозапись, как Гринвуд добивался секса с девушкой в грубой форме. Поэтому футболист был арестован, а Манчестер Юнайтед отстранил нападающего от команды.

Гринвуду нет места в МЮ

Впрочем, зимой 2023 года суд признал Мейсона невиновным. Но "красные дьяволы" не спешили возвращать 21-летнего парня в состав. Теперь клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с англичанином.

"Я понимаю, что люди будут судить меня за то, что они увидели и услышали в социальных сетях. Они подумают о худшем. Меня воспитали, чтобы понять, что насилие в любых отношениях неправильно. Я не делал того, в чем меня С меня сняли все обвинения, но я полностью признаю, что допустил ошибки в своих отношениях, и беру свою долю ответственности на себя, я сосредоточен на ответственности быть отцом, а также хорошим партнером.

Сегодняшнее решение было частью совместного процесса между Манчестер Юнайтед, моей семьей и мной. Лучшим решением для всех нас является то, что я продолжу свою футбольную карьеру вдали от "Олд Траффорд", где мое присутствие не будет отвлекать клуб. Я благодарю Манчестер Юнайтед за поддержку с тех пор, как я присоединился в возрасте семи лет. Часть меня всегда будет здесь,

– написал Гринвуд на своей странице в твиттере.

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Удивительное продолжение с партнершей

Отметим, что Мэйсон до сих пор встречается с Харриетт, которая его и обвинила в изнасиловании. Более того, в середине июля этого года Гринвуд и Робсон объявили о рождении ребенка.

Напомним, что Гринвуд дебютировал за Манчестер Юнайтед в 2018 году и за это время успел наиграть 129 матчей, забив 35 голов. В 2021 году он помог "красным дьяволам" выйти в финал Лиги Европы и взять серебро АПЛ. Также на его счету один матч за сборную Англии.